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مقتل 11 عامل مناجم بسبب الاختناق في باكستان

منجم فحم في باكستان
4 يونيو 2024 00:36

قال مسؤولون باكستانيون إن 11 من عمال مناجم الفحم لقوا حتفهم، الاثنين، بسبب الاختناق بغازات سامة في جنوب غرب البلاد.
وقع الحادث على بعد 40 كيلومترا من مدينة كويتا، كبرى مدن إقليم بلوشستان عندما حوصر 11 من عمال المناجم أثناء عملهم.
وقال شاهد ريند، المتحدث باسم حكومة بلوشستان "تشير التقارير الأولية إلى أن عمال المنجم لقوا حتفهم بسبب الغازات السامة في المنجم".
وتابع ريند أن مدير ومقاول المنجم كانوا من بين الضحايا.
من جانبه، قال شاه جمال المتحدث باسم إدارة الإنقاذ المحلية إنه "تم انتشال جثث كل الضحايا". في غضون ذلك، قال ريند إن الحكومة الإقليمية "أمرت باتخاذ إجراءات (ضد المنجم) بسبب عدم الالتزام ببروتوكولات السلامة".

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المصدر: د ب أ
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