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فيضانات في جنوب أفريقيا تودي بحياة 12 شخصاً

فيضانات في جنوب أفريقيا(أرشيفية)
4 يونيو 2024 10:06

لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم جراء الفيضانات، إثر هطول أمطار غزيرة على الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا. 

وذكرت السلطات المحلية، أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في محافظة كيب الشرقية، كما تم إجلاء أكثر من ألفي شخص من نيلسون مانديلا باي.وقرب مدينة دوربان الساحلية في محافظة كازولو- ناتال، أفادت الحكومة المحلية بأن خمسة أشخاص قضوا في بلدة إيكويتيني مترو التي كانت الأكثر تضرراً، بينما يتلقى عشرات آخرون العلاج في منشآت الرعاية الصحية. 

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وأعلنت السلطات الإقليمية حالة الطوارئ، في وقت أشار فيه معهد الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا أن البلاد تتعرض حالياً إلى نظام ضغط جوي تتخلله أمطار غزيرة وموجة باردة، قد تؤدي إلى تساقط البرد والثلج ورياح عاتية.

 

المصدر: وكالات
الأمطار
جنوب أفريقيا
الفيضانات
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