مودي يتقدم في انتخابات الهند

ذكرت قنوات تلفزيونية أن تحالف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يفوز حتى الآن بأغلبية خلال فرز الأصوات في الانتخابات العامة اليوم الثلاثاء.



وفي الساعة 0430 بتوقيت جرينتش أظهرت القنوات التلفزيونية فوز التحالف الوطني الديموقراطي بنحو 300 مقعد من مقاعد البرلمان البالغ عددها 543 مقعدا، وكان التحالف الوطني التنموي الهندي الشامل بقيادة حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي يتقدم بأكثر من 200 مقعد. وقالت القنوات التلفزيونية إنه تم فرز حوالي 10 إلى 15 بالمئة فقط من إجمالي الأصوات في ذلك الوقت.

واستحوذ حزب بهاراتيا جاناتا وحده على ما يقرب من 250 من المقاعد التي كان يتصدرها التحالف الوطني الديموقراطي مقارنة بنحو 303 مقاعد فاز بها في عام 2019. وأظهرت اتجاهات الفرز الأولية أيضا أن مودي تقدم في البداية ثم تراجع قبل أن يتقدم مرة أخرى في مدينته الانتخابية مدينة فاراناسي.



