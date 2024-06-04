الكويت تبدأ حملة لتحديث أسماء الشوارع

بدأت السلطات الكويتية تطبيق حملة لتحديث أسماء الشوارع في الدولة، عبر إجراء جذري يتمثل باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والتوجه نحو ترقيمها.

وذكرت صحيفة "المجلس" أن وزارة الأشغال "بدأت استبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين".

وأشارت الصحيفة إلى أن توجه الوزارة يقوم على استبدال أسماء الشوارع و"التوجه نحو ترقيمها"، بمعنى وضع أرقام لها بدلاً عن أسماء الأشخاص، مبينة أن تسمية بعض الشوارع ستقتصر فقط "على السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول".

يذكر أن هذه العملية تسهم في تبسيط حركة التنقل عبر أجهزة تتبع المواقع العالمية (جي بي أس)، وخاصة بالنسبة للأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي كلف في اجتماعه أمس الإثنين، وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال أسماء الشوارع والميادين والتوجه نحو ترقيمها.