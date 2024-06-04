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رئيس وزراء باكستان يبدأ زيارة رسمية إلى الصين

شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني(أرشيفية)
4 يونيو 2024 11:54

بدأ رئيس وزراء باكستان شهياز شريف اليوم الثلاثاء زيارة رسمية للصين تستمر لمدة خمسة أيام، فيما تعد أول زيارة يقوم بها لبكين منذ توليه منصبه في مارس الماضي.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه بالإضافة إلى بكين، من المقرر أن يزور شريف مدينتي شيان وشينزين الصينيتين. ومن المقرر أن يلتقى شريف بالرئيس الصيني شي جين بينج، كما سوف يجري مباحثات على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء لي تشيانج في العاصمة الصينية.

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وسوف يناقش الجانبان مسألة تحديث المحور الاقتصادي بين الصين وباكستان وتعزيز التجارة والاستثمار. كما سوف تتناول المباحثات تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والطاقة والفضاء والعلوم والتكنولوجيا والتعليم.

المصدر: وكالات
الصين
شهباز شريف
باكستان
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