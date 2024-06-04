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الفيضانات تجتاح جنوبي بولندا

الفيضانات تجتاح جنوبي بولندا
4 يونيو 2024 19:12

 اجتاحت الفيضانات جنوبي بولندا بعد هطول أمطار غزيرة في شتى أنحاء البلاد. وكانت مدينة بيلسكو- بيالا وما حولها في منطقة سيليزيا من بين المناطق الأكثر تضرراً، فيما أفادت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) بأن عمدة المدينة أصدر تحذيراً بسبب الفيضان.
 واستجابت إدارة الإطفاء لما يربو على 700 بلاغ بحلول صباح اليوم الثلاثاء، حيث غمرت المياه العديد من الممتلكات والأقبية.
 وعطلت مياه الفيضان طريقي سكة حديد في محطة القطار المحلية، مما سبب عطلاً في الخدمات المحلية، كما غمرت المياه دار السجلات في المدينة ومحطة حافلات. 
وما زال منسوب المياه في الأنهار المحلية يرتفع، ويتوقع خبراء الأرصاد لدى خدمة الطقس الوطنية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة اليوم. 

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المصدر: د ب أ
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