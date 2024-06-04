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سيئول توقع 12 اتفاقية خلال القمة الكورية-الأفريقية

الرئيس الكوري وبعض القادة الأفارقة خلال القمة الكورية الأفريقية في مدينة جويانج الكورية (أ.ف.ب)
5 يونيو 2024 00:57

سيئول - (د ب أ) 

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وقعت كوريا الجنوبية 12 اتفاقية و34 مذكرة تفاهم مع دول أفريقية، على هامش انعقاد القمة الكورية-الأفريقية، بهدف تعزيز التعاون مع القارة الغنية بالموارد في مختلف المجالات، بحسب ما ذكره المكتب الرئاسي أمس. 
وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن ثمة وفوداً من 48 دولة أفريقية، زارت كوريا الجنوبية لحضور القمة التي تستمر لمدة يومين، والتي تركز على توسيع التجارة والتعاون في مجالات تشمل المعادن الحيوية والمساعدات التنموية والبنية التحتية والتحول الرقمي. وتشمل الصفقات توقيع مذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجال المعادن الرئيسة، و6 أطر لترويج التجارة والاستثمار، و3 مذكرات تفاهم بشأن التعاون في البنية التحتية والتنقل، واتفاقيات بشأن صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الذي يقدم قروضاً منخفضة الفائدة. ويشار إلى أن القمة هي الأولى التي تستضيفها كوريا الجنوبية وتتعلق بالدول الأفريقية، كما أنها أكبر قمة متعددة الأطراف منذ تولي إدارة يون سيوك-يول مهامها في مايو2022. وقال المكتب الرئاسي: «لقد رفعت القمة الحوار الكوري-الأفريقي إلى أعلى مستوى وأقامت شبكة وثيقة على مستوى القيادة». 
واستكشفت كوريا الجنوبية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق في القضايا الدولية مع أفريقيا في إطار رؤيتها للعب دور أكبر على المسرح العالمي. وقال المكتب الرئاسي، إن «التعاون مع أفريقيا لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لتأمين سلاسل التوريد وتمهيد الطريق لتوسيع موطئ قدم الشركات الكورية في السوق».

سيؤول
كوريا الجنوبية
التحول الرقمي
التجارة
أفريقيا
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