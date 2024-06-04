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مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية

ناريندرا مودي يلوح بعلامة النصر مع قيادات حزب بهاراتيا جاناتا بعد فوزه في الانتحابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
5 يونيو 2024 00:57

نيودلهي (وكالات) 

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حقق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس فوزه الثالث في الانتخابات التشريعية، التي استمرت لأكثر من ستة أسابيع.
وقال مودي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بشأن ائتلافه: «وضع الشعب ثقته بالتحالف الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي». وأضاف قائلاً «إنها واقعة استثنائية في تاريخ الهند».
لطالما توقّع المراقبون والاستطلاعات أن يحقق مودي فوزاً ساحقاً، ويتوقع أن يضاعف حزب «المؤتمر» المعارض الرئيس تقريباً عدد مقاعده في البرلمان، في تحوّل لافت مدفوع إلى حد كبير بالاتفاقات الرامية لتقديم مرشحين بشكل منفرد في مواجهة «بهاراتيا جاناتا».
ومع فرز أكثر من 95 بالمئة من الأصوات، بلغت حصة حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم من الأصوات 36.9 بالمئة، وهي نسبة أقل بقليل من تلك المسجلة في آخر انتخابات عام 2019.
وأظهرت أرقام مفوضية الانتخابات أن «بهاراتيا جاناتا» وحلفاءه احتلوا الصدارة مع فوزهم بـ288 مقعداً من مجموع المقاعد البالغ عددها 543، ما يكفي للحصول على غالبية برلمانية.
لكن «بهاراتيا جاناتا» نفسه لم يحصل إلا على 240 مقعداً، مقارنة مع 303 مقاعد فاز فيها قبل خمس سنوات، بينما فاز حزب المؤتمر بـ98 مقعداً مقارنة مع 52 في الانتخابات الماضية.
وتعد الانتخابات ضخمة من حيث حجمها والتعقيدات اللوجستية المرتبطة بها، إذ أدلى 642 مليون ناخب بأصواتهم في المدن الكبرى مثل نيودلهي وبومباي كما في مناطق الغابات ذات الكثافة السكانية القليلة وفي جبال الهيمالايا. وكان مودي قد أعلن عن ثقته بالفوز بعد وقت قصير من إغلاق آخر مراكز الاقتراع في عطلة نهاية الأسبوع، حيث كتب على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): «يمكنني أن أقول بثقة إن شعب الهند قد صوت بأعداد قياسية لإعادة انتخاب حكومة التحالف الوطني الديمقراطي». ووضع مودي معايير عالية للنجاح، حيث قال إن التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا سيفوز بأكثر من 400 من أصل 543 مقعداً المطروحة للانتخابات، وبالتالي سيعزز أغلبيته. وبما أن الهند هي أكثر دول العالم سكاناً، كانت هذه أكبر انتخابات في العالم. وقال رئيس مفوضية الانتخابات راجيف كومار: «على الناس أن يعرفوا مدى قوة الديمقراطية الهندية»، مؤكداً «لدينا عملية فرز متينة».
وبناء على أرقام المفوضية التي تفيد بأن عدد الناخبين المسجّلين بلغ 968 مليوناً، شارك 66.3 في المئة منهم، وهي نسبة أقل بنقطة مئوية واحدة تقريباً عن تلك المسجلة في آخر انتخابات عامة في 2019 عندما بلغت نسبة المشاركة 67.4 في المئة.
وأرجع المحللون بشكل جزئي تراجع نسب المشاركة إلى موجة حر تضرب شمال الهند مع تجاوز الحرارة 45 درجة مئوية.

ناريندرا مودي
الهند
الانتخابات الهندية
الانتخابات التشريعية
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