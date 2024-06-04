الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية»: تأثير حرب غزة يمتد للمنظومات الصحية بالدول المجاورة

تصاعد الدخان قرب مستشفى جراء القصف (أرشيفية)
5 يونيو 2024 00:55

جنيف (وكالات) 

أخبار ذات صلة
تصاعد الضغوط الدولية لإقرار خطة بايدن بشأن غزة
مسؤولون إغاثيون دوليون: انتظار إعلان المجاعة رسمياً يهدد أرواح الغزيين

أعلنت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنطقة شرق البحر المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أمس، أن منظومات الرعاية الصحية في الدول المجاورة لقطاع غزة تتعرض لضغوط بسبب إجلاء آلاف المرضى ذوي الحالات الحرجة للعلاج في هذه الدول من إصابات معقدة وأمراض.
وأفادت المنظمة أن أقل من نصف مستشفيات غزة، وعددها 36، تعمل جزئياً منذ 30 مايو بسبب تدمير معظم البنية التحتية الطبية في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثمانية أشهر.
وتابعت حنان بلخي: «تستضيف مصر عدداً كبيراً من المرضى، لكن هناك حاجة إلى إجلاء وعلاج ودعم بين سبعة آلاف على الأقل وأكثر من 11 ألف مريض في مستشفيات متخصصة». 
وقالت المنظمة إنه لم تنفذ أي عمليات إجلاء طبي منذ السابع من مايو بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كما أثر إغلاق المعبر في جنوب قطاع غزة بشكل كبير على قدرة المنظمة على توصيل الإمدادات الطبية الأساسية إلى القطاع.

منظمة الصحة العالمية
غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل أغراضاً استعادها من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الضغوط الدولية لإقرار خطة بايدن بشأن غزة
5 يونيو 2024
الرئيس الكوري وبعض القادة الأفارقة خلال القمة الكورية الأفريقية في مدينة جويانج الكورية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
سيئول توقع 12 اتفاقية خلال القمة الكورية-الأفريقية
5 يونيو 2024
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون إغاثيون دوليون: انتظار إعلان المجاعة رسمياً يهدد أرواح الغزيين
5 يونيو 2024
ناريندرا مودي يلوح بعلامة النصر مع قيادات حزب بهاراتيا جاناتا بعد فوزه في الانتحابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية
5 يونيو 2024
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية الواسعة في الضفة
5 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©