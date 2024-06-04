«البنتاغون»: مستمرون بإصلاح الرصيف العائم في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أنها تواصل أعمال إصلاح الرصيف العائم في غزة المخصص لنقل جزء بسيط من المساعدات الإنسانية، والذي انهار في 24 مايو الماضي بسبب الأمواج. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنائبة متحدث «البنتاغون»، سابرينا سينغ، أمس، ذكرت فيه أن تكلفة إنشاء الرصيف بلغت 320 مليون دولار، وأن أعمال إصلاحه مستمرة بميناء أسدود في إسرائيل.

وأفادت أن موعد اكتمال أعمال إصلاح الميناء غير واضحة بعد، لافتة إلى أنه من المتوقع بشكل كبير أن يصبح جاهزاً خلال الأسبوع الجاري. وزعمت سينغ أن بلادها تواصل التعاون مع المجتمع الدولي من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة «في أقرب وقت». وفي 17 مايو أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» افتتاح الرصيف البحري على ساحل غزة، ولكن سرعان ما انهار بعد أسبوع من تشغيله جراء الأمواج، وانفصلت أجزاء منه ووصلت شاطئ مدينة أسدود.