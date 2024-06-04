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«الأونروا»: أطفال غزة يعيشون  كابوساً بلا نهاية

طفل فلسطيني في غزة يجلس قرب موقع إعداد الطعام بمدينة رفح (رويترز)
5 يونيو 2024 00:55

غزة (الاتحاد)

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أوضحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، أن الأطفال في غزة يعيشون «كابوساً بلا نهاية»، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو 8 أشهر. وقالت على منصة «إكس»: إن «القصف والتهجير القسري ونقص الغذاء والماء وغياب التعليم، كلها عوامل تصيب جيلاً كاملاً بالصدمة».
وأكدت أن فرق الدعم النفسي التابعة للأونروا مستمرة في تقديم الإغاثة والأمل لأطفال القطاع.
وفي السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان، أمس، أن أكثر من 15 ألف طفل في قطاع غزة، غالبيتهم من طلاب المدارس، وفي مرحلة رياض الأطفال، سقطوا ضحايا الحرب التي بدأتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي.  وأضافت الوزارة في بيانها، تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء الذي يصادف الرابع من يونيو سنوياً، أن «هذه المناسبة عنوانها الأبرز (أطفال غزة) باعتبارهم أكبر ضحايا حرب إسرائيل على غزة، وهم من يدفعون ثمناً باهظاً نتيجة هذا العدوان وآثاره الجسيمة بحقهم».

الأمم المتحدة
الأونروا
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