إسرائيل غير مدعوة للحفل السنوي للسلام في اليابان

طوكيو (وكالات)

قررت مدينة ناغازاكي في جنوب غرب اليابان عدم دعوة إسرائيل حالياً لحضور حفل السلام الذي تنظمه سنوياً في التاسع من أغسطس تكريماً لضحايا القنبلة النووية عام 1945.

وقال رئيس بلدية ناغازاكي شيرو سوزوكي: «علّقنا إرسال خطاب دعوة» إلى السفير الإسرائيلي لدى طوكيو. واستعاضت المدينة عن هذه الدعوة برسالة إلى السفير «تدعو فيها إلى وقف فوري لإطلاق النار» في الحرب المستمرة منذ ما يقارب ثمانية أشهر في قطاع غزة. كما برر سوزوكي تعليق دعوة إسرائيل بالحرص على تفادي حوادث محتملة خلال الحفل، بسبب «الوضع الإنساني الكارثي في غزة» وما يسببه من توتر في العديد من الدول.

من ناحية أخرى، وجهت ناغازاكي دعوة لممثل فلسطين إلى اليابان كما تفعل كل عام، حسبما ذكرت مصادر أمس. ولم يصدر على الفور رد فعل عن السفارة الإسرائيلية في طوكيو.