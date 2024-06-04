الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل غير مدعوة للحفل السنوي للسلام في اليابان

مدينة ناغازاكي اليابانية
5 يونيو 2024 00:55

طوكيو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
تصاعد الضغوط الدولية لإقرار خطة بايدن بشأن غزة
مسؤولون إغاثيون دوليون: انتظار إعلان المجاعة رسمياً يهدد أرواح الغزيين

قررت مدينة ناغازاكي في جنوب غرب اليابان عدم دعوة إسرائيل حالياً لحضور حفل السلام الذي تنظمه سنوياً في التاسع من أغسطس تكريماً لضحايا القنبلة النووية عام 1945.
وقال رئيس بلدية ناغازاكي شيرو سوزوكي: «علّقنا إرسال خطاب دعوة» إلى السفير الإسرائيلي لدى طوكيو. واستعاضت المدينة عن هذه الدعوة برسالة إلى السفير «تدعو فيها إلى وقف فوري لإطلاق النار» في الحرب المستمرة منذ ما يقارب ثمانية أشهر في قطاع غزة. كما برر سوزوكي تعليق دعوة إسرائيل بالحرص على تفادي حوادث محتملة خلال الحفل، بسبب «الوضع الإنساني الكارثي في غزة» وما يسببه من توتر في العديد من الدول.
من ناحية أخرى، وجهت ناغازاكي دعوة لممثل فلسطين إلى اليابان كما تفعل كل عام، حسبما ذكرت مصادر أمس. ولم يصدر على الفور رد فعل عن السفارة الإسرائيلية في طوكيو.

اليابان
إسرائيل
القنبلة النووية
طوكيو
فلسطين
غزة
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل أغراضاً استعادها من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الضغوط الدولية لإقرار خطة بايدن بشأن غزة
5 يونيو 2024
الرئيس الكوري وبعض القادة الأفارقة خلال القمة الكورية الأفريقية في مدينة جويانج الكورية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
سيئول توقع 12 اتفاقية خلال القمة الكورية-الأفريقية
5 يونيو 2024
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون إغاثيون دوليون: انتظار إعلان المجاعة رسمياً يهدد أرواح الغزيين
5 يونيو 2024
ناريندرا مودي يلوح بعلامة النصر مع قيادات حزب بهاراتيا جاناتا بعد فوزه في الانتحابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية
5 يونيو 2024
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية الواسعة في الضفة
5 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©