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بايدن: نتنياهو يوسع الحرب لمصلحته السياسية

بايدن: نتنياهو يوسع الحرب لمصلحته السياسية
5 يونيو 2024 00:56

غزة (الاتحاد)

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أيد الرئيس الأميركي جو بايدن الاعتقاد السائد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوسع الحرب على قطاع غزة «من أجل الحفاظ على مصالحه السياسية».
وفي مقابلة خاصة مع مجلة «تايم» أمس، سُئل بايدن عما إذا كان يؤمن بصحة التلميحات الإسرائيلية التي تشير إلى أن نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل مصالحة السياسية، فأجاب: «هناك أسباب وجيهة تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج».
وأشار بايدن إلى التحديات السياسية التي واجهها نتنياهو قبل بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 بخصوص تغيير الدستور وفرض إصلاحات قضائية.
وأضاف: «ذلك نقاش داخلي ليس له أي نتيجة، ومن الصعب القول ما إذا كان نتنياهو سيغير موقفه أم لا» من تلك الإصلاحات.
وبخصوص حرب غزة، قال بايدن إن خلافه الرئيسي مع نتنياهو هو بشأن «ما سيحدث بعد انتهاء حرب غزة، وهل ستعود القوات الإسرائيلية إلى القطاع؟».
وأوضح أنه تحدث مع مسؤولين بالمنطقة بخصوص ذلك، قائلاً: «إذا كان الأمر هو عودة القوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، فلا يمكن أن ينجح ذلك»، مشدداً على وجوب «الانتقال إلى حل الدولتين».

جو بايدن
الولايات المتحدة
فلسطين
إسرائيل
غزة
بنيامين نتنياهو
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