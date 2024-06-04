«التحالف» يقتل 5 من «داعش» بشرق سوريا

القامشلي (وكالات)

قتلت قوات «التحالف الدولي»، أمس، خمسةً من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، مسؤولين عن تفجير المفخخات شرقي دير الزور بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد، إن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي فجر أمس برفقة قوة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، في قرية الدحلة في ريف دير الزور الشرقي. وأضاف المرصد أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين القوات المداهِمة وعناصر من خلايا داعش تتحصن داخل أحد المنازل، مما أسفر عن مقتل خمسة عناصر من التنظيم يُعتقد أنهم مسؤولون عن عمليات تفجير المفخخات في المنطقة. وأشار المرصد إلى أنه سبق أن جرى اعتقال قياديين اثنين من التنظيم الإرهابي، في التاسع عشر من مايو المنصرم، خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية»، في بلدة «أم غربة» ببادية دير الزور الشمالية. ووفق المرصد، فإن قوات التحالف الدولي تواصل عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي داخل الأراضي السورية.