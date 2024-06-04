الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«التحالف» يقتل 5 من «داعش» بشرق سوريا

أرشيفية
5 يونيو 2024 00:56

القامشلي (وكالات)

أخبار ذات صلة
«التصنيف الرمادي» يطارد الاقتصاد اللبناني
تحذيرات من تصاعد الإرهاب في مالي بعد انسحاب القوات الأوروبية

قتلت قوات «التحالف الدولي»، أمس، خمسةً من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، مسؤولين عن تفجير المفخخات شرقي دير الزور بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد، إن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي فجر أمس برفقة قوة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، في قرية الدحلة في ريف دير الزور الشرقي. وأضاف المرصد أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين القوات المداهِمة وعناصر من خلايا داعش تتحصن داخل أحد المنازل، مما أسفر عن مقتل خمسة عناصر من التنظيم يُعتقد أنهم مسؤولون عن عمليات تفجير المفخخات في المنطقة. وأشار المرصد إلى أنه سبق أن جرى اعتقال قياديين اثنين من التنظيم الإرهابي، في التاسع عشر من مايو المنصرم، خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية»، في بلدة «أم غربة» ببادية دير الزور الشمالية. ووفق المرصد، فإن قوات التحالف الدولي تواصل عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي داخل الأراضي السورية.

التحالف الدولي
داعش
سوريا
الإرهاب
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل أغراضاً استعادها من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الضغوط الدولية لإقرار خطة بايدن بشأن غزة
5 يونيو 2024
الرئيس الكوري وبعض القادة الأفارقة خلال القمة الكورية الأفريقية في مدينة جويانج الكورية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
سيئول توقع 12 اتفاقية خلال القمة الكورية-الأفريقية
5 يونيو 2024
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون إغاثيون دوليون: انتظار إعلان المجاعة رسمياً يهدد أرواح الغزيين
5 يونيو 2024
ناريندرا مودي يلوح بعلامة النصر مع قيادات حزب بهاراتيا جاناتا بعد فوزه في الانتحابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية
5 يونيو 2024
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية الواسعة في الضفة
5 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©