ماكرون: قطاع غزة يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أهمية أن يكون قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية.

ودعا ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، مؤكداً دعمه لمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار.

وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية، فقد شدد ماكرون على أهمية إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، ومن بينهم المواطنان الفرنسيان، ووضع حد لمحنة الفلسطينيين في القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون مزيد من العوائق وبكل الطرق الممكنة.

وقال ماكرون، إن هذا الاتفاق ينبغي أن يفتح آفاقا ذات مصداقية لتنفيذ حل الدولتين، السبيل الوحيد الذي يوفر الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل، والذي يستجيب لتطلعات الفلسطينيين المشروعة.

وأعرب الرئيس الفرنسي، عن قلقه إزاء تصاعد التوترات على الحدود مع لبنان، داعياً إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 من قبل جميع الأطراف؛ وقال إن فرنسا ستظل منخرطة في هذا الشأن لمنع أي خطر للتصعيد على الخط الأزرق، وأيضا لتعزيز الحل الدبلوماسي.