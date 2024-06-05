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الجيش الأوكراني يسقط عدداً من الطائرات المسيرة

مبانٍ متضررة في خاركيف بأوكرانيا (أرشيفية)
5 يونيو 2024 10:57

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء إنها تمكنت من إسقاط 22 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على خمس مناطق في البلاد في هجوم خلال الليل.
وقال فيليب برونين حاكم منطقة بولتافا عبر تطبيق تيليجرام إن الهجوم تسبب في إلحاق أضرار وإصابة شخص في المنطقة.
وذكر حاكم منطقة ميكولايف أن الجيش الأوكراني دمر ست طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا
وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا إن أربع طائرات مسيرة تم إسقاطها فوق خيرسون وأربع طائرات مسيرة أخرى تم إسقاطها فوق دنيبروبيتروفسك.
واستهدف الهجوم أيضا منطقة سومي شمال البلاد لكن لم ترد تفاصيل من السلطات المحلية عن أضرار.

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المصدر: وكالات
الجيش الأوكراني
طائرات مسيرة
روسيا وأوكرانيا
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