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شولتس يتعهد بدعم الحكومة الألمانية لقطاع الدفاع

شولتس يتعهد بدعم الحكومة الألمانية لقطاع الدفاع
5 يونيو 2024 17:16

 تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بدعم حكومته لقطاع الدفاع، كما دعا لتعاون أكثر قرباً بين المنتجين في أوروبا، وذلك لدى افتتاحه لمعرض تجاري اليوم الأربعاء. 
وقال في المعرض الدولي للطيران في برلين: «اليوم نرى بصورة أكثر وضوحاً من ذي قبل مدى أهمية أن نحظى بقطاع دفاع أوروبي وألماني يمكن أن ينتج باستمرار جميع أنواع الأسلحة والذخيرة الضرورية».
 وأضاف أن ألمانيا «لم تكن تولي أهمية كبيرة للقطاع في الماضي».
 وقال إنه يؤيد بشدة الحفاظ على القدرات الإنتاجية وتوسيعها. وأضاف: «لذلك سوف نطلب 20 مقاتلة أخرى من طراز يوروفايتر خلال هذه الفترة التشريعية، بالإضافة إلى الـ 38 طائرة التي في طور الإعداد حالياً».
 وقال: إن التعاون الأكثر قرباً بين الشركاء الأوروبيين أمر ضروري، من أجل تجنب الازدواجية التي لا يمكن أن تتحملها أوروبا. ويعرض المعرض، الذي يستمر حتى الأحد المقبل، إنتاج نحو 600 من الجهات العارضة من 30 دولة. 

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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