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ألمانيا تدعو إلى تسريع وتيرة الحد من البيروقراطية في أوروبا

شولتس يتعهد بدعم الحكومة الألمانية لقطاع الدفاع
5 يونيو 2024 19:25

 صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يسعى إلى تسريع وتيرة الحد من البيروقراطية في أوروبا. وخلال اجتماع لمصارف «فولكس بنك» و«رايفايزن بنك»، قال شولتس في برلين، اليوم الأربعاء، إن هناك اتفاقاً دقيقاً للغاية بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «أن نعمل من أجل ضمان أن يصبح الحد من البيروقراطية أحد الاهتمامات الرئيسية للمفوضية الأوروبية الجديدة».
 تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تشكيل مفوضية جديدة في بروكسل بعد الانتخابات الأوروبية الوشيكة. ودعا السياسي، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى إعطاء «دفعة للقضاء على البيروقراطية» في أوروبا لافتا إلى أن هذا الأمر يتضمن أيضا تبسيط اللوائح الخاصة بالسوق المالية، خاصة فيما يتعلق بإلزام المؤسسات المالية بإعداد تقارير دورية وإبلاغ السلطات التنظيمية عن أنشطتها. وأوضح شولتس أن هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على البنوك الصغيرة والمتوسطة، وذكر أنه عندما كان يبذل جهودا أثناء شغله لمنصب وزير المالية الألماني من أجل توفير المزيد من التناسب في التنظيم المصرفي، خاصة لمصارف الادخار «شباركاسه» والمصارف التعاونية «فولكس بنك». 

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المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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