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ميلوني: خطة تحويل المهاجرين إلى ألبانيا ستمضي قدماً

ميلوني: خطة تحويل المهاجرين إلى ألبانيا ستمضي قدماً
5 يونيو 2024 21:06

 قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن خطة مثيرة للجدل لتحويل المهاجرين الوافدين إلى ألبانيا ستمضي قدماً خلال فصل الصيف، حيث دافعت عن المشروع الذي أصبح مركزياً لحملتها للانتخابات الأوروبية. 
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا خلال زيارة لألبانيا، التي تقع بمنطقة البلقان، اليوم الأربعاء إنه سيتم بناء مركزين في ألبانيا تقوم السلطات الإيطالية بإدارتهما وسيتمكنان من التعامل مع ما لا يقل عن ألف طالب لجوء اعتباراً من أول أغسطس، ومن المنتظر أن تتضاعف القدرة الاستيعابية ثلاث مرات فيما بعد. وأكدت ميلوني أن هذه الترتيب، الذي تعرض للتأخير ولانتقادات من جماعات حقوق الإنسان وشخصيات من المعارضة، قد يكون نموذجا للآخرين. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميلوني قولها للصحفيين في مدينة شينجين، على الساحل الشمالي الغربي لألبانيا بجانب نظيرها الألباني ايدي راما «المشروع قد يصبح رادعاً قوياً للمهاجرين غير الشرعيين ويوقف تهريب البشر».
 وقد جعلت رئيسة الوزراء الإيطالية فرض قيود على الهجرة كأحد أهم الموضوعات بالنسبة لها قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد.
 وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت وصول أكثر من 150 ألف شخص إلى البلاد دون أوراق منذ يناير الماضي. 

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المصدر: د ب أ
جورجيا ميلوني
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