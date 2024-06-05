انطلاق أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة ستارلاينر

قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن مركبة الفضاء «ستارلاينر» التابعة لشركة «بوينج» انطلقت إلى محطة الفضاء الدولية في أول رحلة تجريبية مأهولة.

وانطلقت مركبة الفضاء باستخدام الصاروخ «أطلس 5» اليوم الأربعاء من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية وتحمل على متنها رائدي الفضاء بوكالة (ناسا) باري ويلمور وسوني ويليامز.

وكان قد تم إرجاء الرحلة عدة مرات بسبب مشكلات فنية متعددة في مركبة الفضاء والصاروخ. يذكر أنه من المتوقع أن تصل المركبة ستارلاينز، التي يمكن إعادة استخدامها جزئيا وتتكون من كبسولة للطاقم ووحدة خدمة وقادرة على حمل أربعة أفراد، إلى محطة الفضاء الدولية غدا الخميس، حيث سيمكث ويلمور وويليامز لنحو أسبوع. وفي مايو 2022، أكملت ستارلاينز أول رحلة ناجحة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية وقضت أربعة أيام هناك، وقد كان هذا اختبارا مهما لمركبة الفضاء.