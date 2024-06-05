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بايدن وزيلينسكي وماكرون يناقشون «احتياجات أوكرانيا»

بايدن لدى وصوله إلى باريس
6 يونيو 2024 01:06

بلومليك (وكالات) 

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بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، زيارة لفرنسا، حيث يشارك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتفالات ذكرى إنزال النورماندي الذي نفّذه الحلفاء في 6 يونيو 1944، مع الرغبة في إظهار الوحدة الغربية على خلفية الصراع في أوكرانيا.
بايدن يزور اليوم شواطئ النورماندي  لإحياء الذكرى الثمانين ليوم الإنزال، حيث يلتقي الملك البريطاني تشارلز الثالث والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وسيبدأ بايدن بعد ذلك زيارة دولة لفرنسا.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سوف يلتقى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أثناء وجودهما في فرنسا. وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، إن بايدن سوف يناقش مع زيلينسكي «الوضع الحالي في أوكرانيا، وكيف يمكن أن نواصل ونعزز دعمنا لكييف».. وقال قصر الإليزية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يستقبل زيلينسكي في قصر الإليزية  غد الجمعة. وأضاف قصر الإليزية أن الرئيسين سوف يناقشان احتياجات أوكرانيا. ومن المقرر أن يلتقى بايدن وزيلينسكي خلال قمة مجموعة السبع المقررة من 13 حتى 15 يونيو الجاري في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا. 
ولم تخفِ الرئاسة الفرنسية رغبتها في إظهار الوحدة الغربية في وقت تشهد أوروبا صراعاً واسع النطاق. ويفترض أن يوضح ماكرون خصوصاً نياته حول احتمال إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس ستفتتح وكالة تنمية في أوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون يورو (489.15 مليون دولار) مع تدشين صندوق لمشروعات البنية التحتية الحساسة بقيمة 200 مليون يورو أخرى. وستعلن باريس عن الاتفاقين الثنائيين لتعزيز جهود إعادة الإعمار خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرنسا التي تستمر يومين، وتبدأ اليوم الخميس السادس من يونيو.

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آخر الأخبار
بايدن لدى وصوله إلى باريس
الأخبار العالمية
بايدن وزيلينسكي وماكرون يناقشون «احتياجات أوكرانيا»
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