مباحثات سورية عراقية لتعزيز أمن الحدود

دمشق (وكالات)

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الثنائية، وعدداً من القضايا العربية والدولية.

وتناول الاتصال ملفات مشتركة، منها تعزيز أمن الحدود والجهود المبذولة لترسيخه، والتعاون في مكافحة الإرهاب خدمةً لمصلحة البلدين وشعوب المنطقة كلها، حسبما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أمس.

وطبقاً للوكالة، ناقش الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وخصوصاً الاقتصادية منها، بما يحقق الفائدة لشعبي البلدين.

ويأتي الاتصال الهاتفي بعد نحو عام من زيارة أجراها السوداني إلى سوريا ناقش خلالها ملفات أمنية واقتصادية ومائية.

ويتشارك البلدان حدوداً بطول 600 كلم في مناطق غالبيتها صحراوية، يشكّل ملف أمنها قضية أساسية بينهما، لاسيما فيما يتعلق بنشاط تنظيم داعش الإرهابي.