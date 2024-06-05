الخميس 6 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الهجرة الدولية»: 6.7 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى

أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (أرشيفية)
6 يونيو 2024 01:05

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اليمن: الحوثيون يستهدفون الشعب وأمنه الغذائي
الحكومة اليمنية تدين انتهاكات الحوثي بحق المختطفين

أفادت منظمة الهجرة الدولية في تقرير حديث لها، أن أكثر من 6.7 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى خلال العام الجاري، وذلك بسبب الحرب الحوثية وتغيرات المناخ.
وأشار التقرير إلى أن انقلاب جماعة الحوثي أدى إلى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات الأساسية، ما دفع ملايين اليمنيين إلى النزوح بحثاً عن الأمان.
ويواجه النازحون الآن العديد من التحديات، بما في ذلك الاكتظاظ والظروف المعيشية المضنية، ما يزيد من تعرضهم للأمراض والمخاطر. كما تسبب تغير المناخ بحدوث اختلالات في نمط هطول الأمطار، مؤدياً إلى حدوث فيضانات ألحقت أضراراً جسيمة بالمنازل والمآوي والطرق.
ونفذت منظمة الهجرة الدولية، منذ العام الماضي 2023، مجموعة من التدخلات في مجال المأوى، من بينها دعم نحو 2.500 أسرة بالمآوي الانتقالية، وأكثر من 1.000 أسرة بدعم المطبخ، وأكثر من 4.000 أسرة بمواد غير غذائية.
وتأتي هذه المساعدات بتمويل من جهات دولية مختلفة، بما في ذلك مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، وصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.

منظمة الهجرة الدولية
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
جماعة الحوثي
آخر الأخبار
بايدن لدى وصوله إلى باريس
الأخبار العالمية
بايدن وزيلينسكي وماكرون يناقشون «احتياجات أوكرانيا»
6 يونيو 2024
مستوطنون يعتدون على صحفيين في القدس الشرقية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يعتدون على فلسطينيين بالقدس الشرقية
6 يونيو 2024
قوات الأمن اللبنانية عند نقطة تفتيش بالقرب من السفارة الأميركية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية
6 يونيو 2024
طفلة تبحث عن مياه صالحة للشرب في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة بسبب تراكم المخلفات
6 يونيو 2024
دبابة إسرائيلية تتخذ موقعاً على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أضرار بيئية كارثية جراء الحرب في غزة
6 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©