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تحذيرات من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة بسبب تراكم المخلفات

طفلة تبحث عن مياه صالحة للشرب في غزة (أ ف ب)
6 يونيو 2024 01:06

غزة (الاتحاد)

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قالت منظمة «العمل ضد الجوع»: إن قطاع غزة معرض لتفش غير مسبوق للأمراض هذا الصيف بسبب أكوام المخلفات التي يصيبها التعفن بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من مأساة السكان الذين يعانون بالفعل من نقص الغذاء.
وذكرت فينيا ديامانتي منسقة المشروع لحالات الطوارئ في المنظمة غير الحكومية، أن إدارة المخلفات أحد الاهتمامات الرئيسة للمنظمة لأنه لا يمكن إزالتها من القطاع فيما لا يستطيع سكانه الوصول إلى مكبات النفايات.
وقالت: «هذه الكمية من المخلفات الصلبة في جميع أنحاء القطاع تسبب مشاكل عديدة تتعلق بالنظافة».
وأضافت: «نخشى ظهور أمراض لم تظهر من قبل في القطاع وأن تؤثر على كل السكان وخاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة».
وارتفعت درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية في موجة حر اجتاحت غزة الصيف الماضي ما تسبب في انقطاع الكهرباء 12 ساعة يومياً. وتساعد منظمة «العمل ضد الجوع» أيضاً في توزيع مياه الشرب على المطابخ الخيرية والأفراد، وتوزيع مكملات غذائية على الأطفال والمعرضين لحالات ضعف في القطاع.
وقالت ديامانتي: إن معدل سوء التغذية في غزة كان 0.8 % فقط قبل الحرب لكن الوضع تغير بشكل جذري، وأضافت أنه رغم عدم وجود موارد لجمع البيانات اللازمة لتحديد ما إذا كانت هناك مجاعة، يموت أشخاص بالفعل من أمراض مرتبطة بسوء التغذية.
وأضافت: «اضطررنا للتدخل للوقاية من سوء التغذية وعلاجه مع التركيز بشكل أساسي على الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات».

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