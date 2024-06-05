الجامعة العربية: ضرورة بدء عملية واسعة لإغاثة سكان غزة

القاهرة (الاتحاد)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ضرورة العمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري للبدء في عملية واسعة لإغاثة سكان غزة الذين يعيشون على حافة المجاعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الغيط، أمس، مع كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، وفق جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام.

وقال المتحدث: إن المباحثات ركزت على التطورات الأخيرة المتعلقة بتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث عبر الأمين العام عن تقديره للمواقف القبرصية الداعمة للحقوق الفلسطينية، فضلاً عن الإسهامات الملموسة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر.

وأضاف المتحدث أن الطرفين اتفقا على أن المساعدات التي تدخل عن طريق البحر لا يمكن أن تكون بأي حال بديلاً عن المعابر البرية التي تمثل المنفذ الطبيعي لتقديم الدعم والمساعدة إلى المدنيين المنكوبين في القطاع، مشددين على ضرورة قيام إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات وفق آلية مستدامة للتخفيف من استفحال الأزمة الإنسانية.