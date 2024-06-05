وفاة 30 طفلاً بسبب انعدام الغذاء في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس، وفاة أكثر من 30 طفلاً بسبب المجاعة بالقطاع وانعدام الغذاء.

وقال المصدر: إن معاناة أهالي القطاع تتفاقم في ظل استمرار إغلاق المنافذ البرية وانعدام المساعدات الإنسانية.

بدورها، توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» أن يواجه أكثر من مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو القادم.

جاء ذلك في بيان بشأن تقريرها التحذيري المبكر للفترة بين يونيو وأكتوبر 2024 بخصوص الأماكن التي تشهد أزمة الجوع ويتوقع أن يتفاقم فيها انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأشار تقرير «الفاو» إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد سيتفاقم أكثر في 18 مكاناً تشهد أزمات جوع.

وشدد على وجود حاجة ماسة إلى توفير مساعدات عاجلة لمنع الجوع وخاصة في غزة. وأظهرت بيانات، نقلها التقرير، أن 100% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في المستوى الثالث وما فوق، الذي يعرف بـ«الأزمة» في تصنيف الأمم المتحدة المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وفي البيان المتعلق بالتقرير قالت المنظمة: «من المتوقع أن يؤدي الصراع الدائر في فلسطين إلى تفاقم الجوع الحاد الذي يصنف بمستوى كارثي حالياً، مع حدوث مجاعة ووفيات، فضلاً عن تشريد جميع سكان قطاع غزة». وأضاف البيان: «قد يواجه أكثر من مليون شخص المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو القادم».

ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة تشو دونغيو، قوله: «التوقعات المخيفة التي يركز عليها التقرير ينبغي أن تكون بمثابة تحذير لنا جميعاً، فالتحرك قبل الأزمات يمكن أن ينقذ الأرواح».