الخميس 6 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفاة 30 طفلاً بسبب انعدام الغذاء في غزة

أطفال فلسطينيون ينتظرون الحصول على طعام من مطعم خيري في رفح (أرشيفية)
6 يونيو 2024 01:05

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مستوطنون متطرفون يعتدون على فلسطينيين بالقدس الشرقية
تحذيرات من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة بسبب تراكم المخلفات

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس، وفاة أكثر من 30 طفلاً بسبب المجاعة بالقطاع وانعدام الغذاء.
وقال المصدر: إن معاناة أهالي القطاع تتفاقم في ظل استمرار إغلاق المنافذ البرية وانعدام المساعدات الإنسانية.
بدورها، توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» أن يواجه أكثر من مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو القادم.
جاء ذلك في بيان بشأن تقريرها التحذيري المبكر للفترة بين يونيو وأكتوبر 2024 بخصوص الأماكن التي تشهد أزمة الجوع ويتوقع أن يتفاقم فيها انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأشار تقرير «الفاو» إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد سيتفاقم أكثر في 18 مكاناً تشهد أزمات جوع.
وشدد على وجود حاجة ماسة إلى توفير مساعدات عاجلة لمنع الجوع وخاصة في غزة. وأظهرت بيانات، نقلها التقرير، أن 100% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في المستوى الثالث وما فوق، الذي يعرف بـ«الأزمة» في تصنيف الأمم المتحدة المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وفي البيان المتعلق بالتقرير قالت المنظمة: «من المتوقع أن يؤدي الصراع الدائر في فلسطين إلى تفاقم الجوع الحاد الذي يصنف بمستوى كارثي حالياً، مع حدوث مجاعة ووفيات، فضلاً عن تشريد جميع سكان قطاع غزة». وأضاف البيان: «قد يواجه أكثر من مليون شخص المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو القادم».
ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة تشو دونغيو، قوله: «التوقعات المخيفة التي يركز عليها التقرير ينبغي أن تكون بمثابة تحذير لنا جميعاً، فالتحرك قبل الأزمات يمكن أن ينقذ الأرواح».

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
أطفال غزة
سكان غزة
المجاعة
آخر الأخبار
بايدن لدى وصوله إلى باريس
الأخبار العالمية
بايدن وزيلينسكي وماكرون يناقشون «احتياجات أوكرانيا»
6 يونيو 2024
مستوطنون يعتدون على صحفيين في القدس الشرقية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يعتدون على فلسطينيين بالقدس الشرقية
6 يونيو 2024
قوات الأمن اللبنانية عند نقطة تفتيش بالقرب من السفارة الأميركية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية
6 يونيو 2024
طفلة تبحث عن مياه صالحة للشرب في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة بسبب تراكم المخلفات
6 يونيو 2024
دبابة إسرائيلية تتخذ موقعاً على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أضرار بيئية كارثية جراء الحرب في غزة
6 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©