رفض فلسطيني للورقة الإسرائيلية بشأن الهدنة في غزة

غزة (الاتحاد)

رفض الجانب الفلسطيني الورقة التي قدمتها إسرائيل بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بعد أن تبين لها أنها تختلف جوهرياً عن المقترحات التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت الفصائل الفلسطينية في مذكرة توضيحية، أمس، «بعد النظر في مضمون الورقة الإسرائيلية تبين أنها ورقة لا تضع الأسس الصحيحة للاتفاق المطلوب، فهي لا تضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، بل الوقف المؤقت، وهي لا تربط المراحل الثلاث المنصوص عليها بشكل وثيق، بل على العكس من ذلك، فقد هدمت الجسور التي تنقل الاتفاق من مرحلة إلى أخرى بهدف تعطيل وحدة الاتفاق بكل مراحله واختزاله بمرحلة واحدة يتوقف فيها العدوان مؤقتاً، وتبقى قواته على أرض القطاع، ويحصل الجيش الإسرائيلي مقابل ذلك على الشريحة التي تهمه من الأسرى، ثم يستأنف حرب الإبادة ضد شعبنا».

وأضافت: «عندما أطلق الرئيس بايدن تصريحاته أعلنت الفصائل ترحيبها بما قاله، لأنه يوفر الأسس اللازمة للوصول إلى اتفاق يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وتدفق كميات كبيرة من المساعدات، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وتبادل الأسرى، ولم تتردد الفصائل في الإعلان عن موقفها الإيجابي على الفور تجاه هذه التصريحات، لأنها تنسجم مع ورقة السادس من مايو، وتحتوي على الأسس المطلوبة وأهمها وقف إطلاق النار بشكل دائم والانسحاب التام من القطاع».

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر القول إن قيادات مصرية وقطرية وأميركية اجتمعت بالدوحة أمس، لبحث إعادة إحياء المفاوضات الرامية للتوصل لهدنة في غزة.