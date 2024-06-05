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قناة السويس تمدد العمل بالتخفيضات الممنوحة لعدد من السفن والناقلات حتى نهاية 2024

قناة السويس تمدد العمل بالتخفيضات الممنوحة لعدد من السفن والناقلات حتى نهاية 2024
6 يونيو 2024 00:47

قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيضات المقدمة إلى عدد من أنواع السفن والناقلات حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أنها قررت مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غربي أوروبا (بداية من ميناء CADIZ وما شماله واستمرار التخفيضات الممنوحة لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) التي تعمل بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى.

كما قررت استمرار العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) العاملة في الاتجاهين بين موانئ موريتانيا (وما جنوبها بغرب أفريقيا) من جهة وموانئ الخليج العربي والهند وما شرقها والشرق الأقصى من جهة أخرى.

وأوضحت المنشورات الملاحية مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف [المحملة/الفارغة] (سواء التي يطبق عليها فئة رسوم «سفن الصب الجاف» (3L/3B) أو فئة رسوم «السفن الأخرى» (13L) العاملة بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر من جهة وموانئ منطقة جنوب غرب أفريقيا من جهة أخرى.. مع مد العمل أيضا بالمنشور الخاص بناقلات الغاز الطبيعي المسال (المحملة/الفارغة) العاملة بين موانئ الساحل الشرقي للأميركتين وموانئ الخليج الأميركي من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى وذلك لناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تعبر قناة السويس اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

ومدت الهيئة العمل بالتخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام (المحملة بالبترول الخام أو الفارغة) العاملة بين مناطق الخليج الأميركي ومنطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى.

المصدر: وام
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