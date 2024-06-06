الخميس 6 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بركان جبل إيبو في إندونيسيا يثور مجدداً ويقذف حمماً

أثناء ثوران الحمم البركانية من فوهة جبل إيبو
6 يونيو 2024 09:30

قال مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية بإندونيسيا إن بركان جبل إيبو ثار مجدداً اليوم الخميس وقذف بحمم وصخور.
وقالت مسؤولة بالمركز إن البركان الواقع في جزيرة هالماهيرا في شرق البلاد ثار مرتين اليوم الخميس. وأظهرت صور ولقطات من المركز أن ثورة البركان الأولى وقعت في نحو الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي. وانطلقت الحمم والصخور منه مثل زخات ضوء حول فوهته.
أما ثورته الثانية فكانت في الساعة 7:46 بالتوقيت المحلي ولمدة دقيقتين، ونفث خلالها الرماد إلى ارتفاع وصل إلى 1200 متر.
وقالت المسؤولة في المركز "وضع التحذير من البركان لا يزال عند المستوى الرابع أو الأعلى" وحظر المركز أي أنشطة في محيط سبعة كيلومترات من فوهة البركان.
وثورة البركان اليوم الخميس هي الأحدث في سلسلة بدأت منذ مايو. وثار ذات البركان يوم الثلاثاء مرسلا أعمدة من الرماد الكثيف بطول خمسة كيلومترات تقريبا.
وأخلت السلطات سبع قرى قريبة من موقع البركان منذ 16 مايو لكن لم تأمر بأي عمليات إجلاء جديدة بعد ثورته اليوم الخميس. ويوجد في إندونيسيا 127 بركانا نشطا.

أخبار ذات صلة
«الخيرية العالمية» تنفذ 180 مشروعاً بإندونيسيا والفلبين
هزة أرضية تضرب إندونيسيا
المصدر: وكالات
ثوران بركان
بركان
إندونيسيا
آخر الأخبار
«المقام» بطل هيرون ستيكس إلى رويال آسكوت
الرياضة
«المقام» بطل هيرون ستيكس إلى رويال آسكوت
اليوم 12:00
اتحاد الجودو ينظم «المخيم الصيفي» في مقره الجديد
الرياضة
اتحاد الجودو ينظم «المخيم الصيفي» في مقره الجديد
اليوم 11:26
مؤتمر بـ «سوربون أبوظبي» يرسم مساراً لاستدامة المحيطات في العالم
علوم الدار
مؤتمر بـ «سوربون أبوظبي» يرسم مساراً لاستدامة المحيطات في العالم
اليوم 11:03
«ثلاثية نونيز» تُهدي أوروجواي فوزاً ساحقاً على المكسيك
الرياضة
«ثلاثية نونيز» تُهدي أوروجواي فوزاً ساحقاً على المكسيك
اليوم 10:52
الوصل «الثاني» في أعلى معدل نقاط لـ «البطل» بـ «المحترفين»
الرياضة
الوصل «الثاني» في أعلى معدل نقاط لـ «البطل» بـ «المحترفين»
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©