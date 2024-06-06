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أبو الغيط: اعتراف سلوفينيا بفلسطين يعكس اقتناعاً بحل الدولتين

أبو الغيط: اعتراف سلوفينيا بفلسطين يعكس اقتناعاً بحل الدولتين
6 يونيو 2024 17:21

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان برلمان سلوفينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين. وقال أبو الغيط إن «هذه الخطوة تستحق التحية، وهي تعكس اقتناعاً حقيقياً بحل الدولتين ورغبة صادقة لدى دولة سلوفينيا في الدفاع عن هذا الحل وتجسيده على الأرض في أقرب أجل ممكن». 
وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن «هذه الخطوة تأتي في أعقاب اعتراف عدد من الدول الأوروبية التي سبق واتخذت خطوة مماثلة ليصل إجمالي الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى نحو 148 دولة»، مضيفاً أن «الاعتراف يمثل ركناً رئيساً من أركان قيام الدولة في القانون الدولي».
 ونقل رشدي عن أبوالغيط تأكيده أن هذه الخطوة تعكس الموقف السياسي والأخلاقي والقانوني السليم، وأنها تمثل علامة مهمة على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنها تمثل إسهاماً أكيداً في تحقيق السلام، داعياً الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد مراجعة موقفها والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ. 

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