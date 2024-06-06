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أوكرانيا: دمرنا زورقا روسيا في القرم

الزورق المستهدف وفقا للجيش الأوكراني
6 يونيو 2024 17:28

دمرت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، زورقاً روسياً على ساحل شبه جزيرة القرم، حسبما أفادت الاستخبارات العسكرية في كييف.
وأظهرت لقطات، نشرتها الاستخبارات العسكرية، ما يبدو أنّها مسيّرة تقترب بسرعة من زورق على مسطّح مائي قبل أن يتوقف التصوير.
وقالت الاستخبارات العسكرية، في بيان، إنّ "وحدة خاصّة من الإدارة التاسعة للاستخبارات العسكرية نجحت في ضرب زورق روسي يستخدم لشنّ غارات كان موجوداً قبالة ساحل القرم".
وحدّدت الاستخبارات الزورق على أنّه إمّا "ساتورن" أو "بروتوس"، موضحة أنّ الهجوم وقع في بحيرة "بانسكي" الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة القرم المتاخمة للبحر الأسود.
ووجهت البحرية الأوكرانية سلسلة من الضربات الناجحة للأسطول الروسي في البحر الأسود، على الرغم من تعرّض قوات كييف لانتكاسات تمثّلت في خسارة مناطق جديدة.

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