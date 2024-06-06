ثوران جديد لبركان إيبو في إندونيسيا

ثار بركان إيبو الواقع شرق إندونيسيا والنشط جدا منذ بداية العام، ثلاث مرات الخميس مما أدى إلى قذف الرماد على ارتفاع خمسة كيلومترات فوق القمة بحسب السلطات.

وقالت الوكالة الوطنية لعلم البراكين والجيولوجيا في بيان إن البركان ثار ثلاث مرات على التوالي، الأولى بعيد الساعة 1,00بالتوقيت المحلي(16,00ت غ الأربعاء) ثم في الساعتين 7,46 و8,11 بالتوقيت المحلي.

وأعلن مدير الوكالة محمد وافد في أن الثوران الأول قذف الرماد على ارتفاع أكثر من خمسة كيلومترات فوق القمة بينما استمر الثوران الأخير نحو دقيقتين.

بعد أن ثار نحو مئة مرة منذ بداية العام، أصبح البركان حاليا عند أعلى مستوى انذار في النظام الإندونيسي البالغ أربعة مستويات. ورفعت السلطات مستوى الانذار إلى الحد الأقصى منتصف مايو.

ودعي السكان إلى عدم الدخول إلى منطقة الحظر التي تراوح مساحتها بين أربعة وسبعة كيلومترات حول الحفرة ووضع أقنعة واقية وحماية أعينهم.

وإيبو أحد أكثر البراكين نشاطاً في إندونيسيا وسجل أكثر من 21 ألف عملية ثوران العام الماضي.