مصر والولايات المتحدة تبحثان الوضع في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري وبريت ماكجورك منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الخميس، الوضع الراهن للمقترح الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما بحث الجانبان جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر، ودولة قطر، والولايات المتحدة في هذا الشأن.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الجانبين أكدا على أهمية إتمام الاتفاق في أسرع وقت، واتخاذ خطوات جادة وحقيقية تضمن التوصل لوقف إطلاق النار في كامل القطاع.

وأكد شكري على مواصلة مصر تكثيف جهودها لإنهاء الأزمة في القطاع، مشددا على الحاجة الملحة لإحداث تغير نوعي وكمي ملموس في حجم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وتجاه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بضمان النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات، وفتح جميع المعابر البرية مع غزة، فضلا عن توفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية في جميع أنحاء القطاع.

ومن جانبه، أعرب منسق البيت الأبيض عن الحرص على مواصلة العمل المشترك لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، مثمنا التنسيق رفيع المستوى بين البلدين في هذا الصدد، والدور الحيوي الذي تضطلع به مصر على كافة المسارات الإنسانية والسياسية والأمنية للحد من الأزمة واحتواء تداعياتها.