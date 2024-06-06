الخميس 6 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر والولايات المتحدة تبحثان الوضع في قطاع غزة

سامح شكري يستقبل المبعوث الأميركي
6 يونيو 2024 19:15

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري وبريت ماكجورك منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الخميس، الوضع الراهن للمقترح الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما بحث الجانبان جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر، ودولة قطر، والولايات المتحدة في هذا الشأن.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الجانبين أكدا على أهمية إتمام الاتفاق في أسرع وقت، واتخاذ خطوات جادة وحقيقية تضمن التوصل لوقف إطلاق النار في كامل القطاع.
وأكد شكري على مواصلة مصر تكثيف جهودها لإنهاء الأزمة في القطاع، مشددا على الحاجة الملحة لإحداث تغير نوعي وكمي ملموس في حجم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وتجاه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بضمان النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات، وفتح جميع المعابر البرية مع غزة، فضلا عن توفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية في جميع أنحاء القطاع.
ومن جانبه، أعرب منسق البيت الأبيض عن الحرص على مواصلة العمل المشترك لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، مثمنا التنسيق رفيع المستوى بين البلدين في هذا الصدد، والدور الحيوي الذي تضطلع به مصر على كافة المسارات الإنسانية والسياسية والأمنية للحد من الأزمة واحتواء تداعياتها.   

أخبار ذات صلة
تحذيرات من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة بسبب تراكم المخلفات
«الأونروا»: أضرار بيئية كارثية جراء الحرب في غزة
المصدر: وكالات
مصر
الولايات المتحدة
قطاع غزة
غزة
وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
في مشروع اطلع عليه رئيس الدولة.. إدراج "تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً" في الإمارات
علوم الدار
في مشروع اطلع عليه رئيس الدولة.. إدراج "تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً" في الإمارات
اليوم 21:15
مقر الأمم المتحدة في نيويورك
الأخبار العالمية
دولة عربية بين 5 دول انتخبت لعضوية مجلس الأمن الدولي
اليوم 20:51
عمال الصليب الأحمر يساعدون مهاجرين وصلوا إلى إسبانيا
الأخبار العالمية
إنقاذ مئات المهاجرين قبالة الجزر الإسبانية
اليوم 20:37
ذوبان الجليد في جبال الألب السويسرية
الترفيه
درجات الحرارة تسبب انحسارا للجليد في سويسرا
اليوم 20:26
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
بايدن يردّ على طلب أوكرانيا إطلاق يدها لقصف موسكو
اليوم 20:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©