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بايدن يردّ على طلب أوكرانيا إطلاق يدها لقصف موسكو

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
6 يونيو 2024 20:01

رد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، على طلب أوكرانيا السماح لها بقصف العاصمة الروسية باستخدام أسلحة أرسلتها إليها الولايات المتحدة.
وقال بايدن إن الأسلحة الأميركية لن تستخدم لمهاجمة موسكو بعد أن سمح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا مستخدمة أسلحة زودها بها الغرب.
ردا على الهجوم الروسي في شمال شرق أوكرانيا، سمحت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى لكييف باستخدام أسلحة قدمها الغرب لضرب الأراضي الروسية.
وقال بايدن، لشبكة "ايه بي سي نيوز" التلفزيونية الأميركية في مقابلة بثت اليوم الخميس، إن هذه الأسلحة "يُسمح باستخدامها بالقرب من الحدود عندما يتم استخدامها على الجانب الآخر من الحدود لمهاجمة أهداف محددة في أوكرانيا".
وأضاف "لا نسمح بضربات على مسافة 200 ميل داخل روسيا ولا نسمح بضربات على موسكو أو الكرملين".
وقال مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، إن واشنطن رفعت جزئيا قيودها لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن منطقة خاركيف الشرقية المتاخمة لروسيا.
وعزا المسؤولون تبدل الموقف الأميركي إلى القصف اليومي لخاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.
وقالت ألمانيا أيضا إنها سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة قدمتها برلين ضد أهداف في روسيا.
وأوضح بايدن أن الأسلحة، التي قدمتها الولايات المتحدة، كانت مخصصة للقصف "عبر الحدود (من) حيث يتعرضون لقصف كثيف بالأسلحة التقليدية التي يستخدمها الروس للتوغل في أوكرانيا".
وكان الرئيس يتحدث في فرنسا حيث يحضر الاحتفالات في الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي إبان الحرب العالمية الثانية.

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