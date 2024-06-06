الخميس 6 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إنقاذ مئات المهاجرين قبالة الجزر الإسبانية

عمال الصليب الأحمر يساعدون مهاجرين وصلوا إلى إسبانيا
6 يونيو 2024 20:37

قالت أجهزة الطوارئ الإسبانية، اليوم الخميس، إن مئات المهاجرين أنقذوا بعد أن كانوا يتعرضون لظروف صعبة قبالة جزر الكناري في غضون ساعات قليلة.
وقالت جمعية السلامة والإنقاذ البحري إن فرقا عملت طوال الليل على رعاية ما مجموعه 516 مهاجرا كانوا على متن خمسة قوارب، وكان من بين الركاب أطفال صغار وحديثو الولادة، وجاء معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
ونقل المهاجرون، وبعضهم في حالة حرجة، إلى جزر "تينيريفي" و"جران كناريا" و"إل هييرو" في المحيط الأطلسي.
وأبلغ الركاب رجال الإنقاذ أن ما بين 10 إلى 12 شخصا لقوا حتفهم على متن أحد القوارب خلال الرحلة، وتم إلقاء جثثهم في البحر.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية محلية، منها صحيفة "لا بروفينسيا"، أن امرأة وضعت مولودا أثناء وجودها على متن القارب.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن نحو 21 ألف مهاجر وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 136% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أخبار ذات صلة
«وسمي الخالدية» يسعى للقب «كأس زايد» في السويد
«العالمي للتسامح والسلام» يشيد باعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين
المصدر: د ب أ
إسبانيا
مهاجرون
غرق قارب
آخر الأخبار
في مشروع اطلع عليه رئيس الدولة.. إدراج "تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً" في الإمارات
علوم الدار
في مشروع اطلع عليه رئيس الدولة.. إدراج "تسعة مواقع هامة للتنوع البيولوجي عالمياً" في الإمارات
اليوم 21:15
مقر الأمم المتحدة في نيويورك
الأخبار العالمية
دولة عربية بين 5 دول انتخبت لعضوية مجلس الأمن الدولي
اليوم 20:51
عمال الصليب الأحمر يساعدون مهاجرين وصلوا إلى إسبانيا
الأخبار العالمية
إنقاذ مئات المهاجرين قبالة الجزر الإسبانية
اليوم 20:37
ذوبان الجليد في جبال الألب السويسرية
الترفيه
درجات الحرارة تسبب انحسارا للجليد في سويسرا
اليوم 20:26
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
بايدن يردّ على طلب أوكرانيا إطلاق يدها لقصف موسكو
اليوم 20:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©