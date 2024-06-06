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دولة عربية بين 5 دول انتخبت لعضوية مجلس الأمن الدولي

مقر الأمم المتحدة في نيويورك
6 يونيو 2024 20:51

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، كلا من الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين من أول يناير عام 2025.
ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التابعة للمنظمة الدولية التي يمكنها اتخاذ قرارات مُلزمة قانونا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة. ويضم المجلس خمس دول أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، هي: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.
ويُنتخب الأعضاء العشرة الباقون غير الدائمين من قبل الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
ستحل الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال محل الإكوادور واليابان ومالطا وسويسرا وموزمبيق.
ولضمان التمثيل الجغرافي، تخصص مقاعد للمجموعات الإقليمية. لكن حتى لو خاضت الدول المرشحة الانتخابات دون منافسة في مجموعتها، فإنه يتعين عليها الفوز بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وحصلت الدنمارك على 184 صوتا، واليونان على 182، وباكستان على 182، وبنما على 183، والصومال على 179 صوتا.

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المصدر: رويترز
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