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مقتل 727 شخصاً في 464 اعتداء على مرافق الصحة بغزة

مركز طبي تعطل تماماً بسبب القصف الإسرائيلي في غزة (رويترز)
7 يونيو 2024 01:03

غزة (الاتحاد)

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، مقتل 727 شخصاً في 464 اعتداء إسرائيلياً على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وكشفت المنظمة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة «إكس»، عن مقتل 727 شخصاً وإصابة 933 شخصاً، بالإضافة إلى تضرر 101 منشأة صحية و113 سيارة إسعاف جراء الهجمات الإسرائيلية على مرافق الصحة منذ بداية الحرب بغزة.
ووقع خمس الهجمات (37 بالمئة) في مدينة غزة، وما يقرب من الربع (23 بالمئة) شمالي قطاع غزة، وأكثر من الربع (28 بالمئة) في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وشددت الصحة العالمية على أن «الرعاية الصحية ليست هدفاً عسكرياً».
كما دعت المنظمة العالمية إلى احترام القانون الدولي، وتوفير الحماية الفعالة للمدنيين والرعاية الصحية بالقطاع.

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