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«العمل الدولية» تنتقد معاملة إسرائيل للعمال الفلسطينيين

جيلبرت هونجبو، رئيس منظمة العمل الدولية
7 يونيو 2024 01:04

جنيف (وكالات)

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انتقد جيلبرت هونجبو، رئيس منظمة العمل الدولية، أمس، التدهور الشديد في حقوق العمال الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، ودعا إلى إنهاء القيود الجديدة التي تمنعهم من العمل في إسرائيل.
وتخضع معاملة إسرائيل للعمال الفلسطينيين لتدقيق منذ عقود جانب من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، لكن هذا التدقيق تزايد منذ حرب السابع من أكتوبر مع تركيز الانتقادات على فقدان أكثر من نصف مليون فلسطيني وظائفهم واستبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف فلسطيني منها لأسباب أمنية.
وقال هونجبو في اجتماع في جنيف: «هذا العام كان الأصعب للعمال الفلسطينيين منذ عام 1967».
وأضاف في كلمة ألقاها في أثناء عرض تقرير منظمة العمل الدولية عن ظروف العمل الفلسطينية، أن حقوق العمال تضررت بشدة، ​​وطالب إسرائيل بإعادة فتح سوق العمل.
وتستهدف منظمة العمل الدولية، وهي إحدى أقدم هيئات الأمم المتحدة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى، تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.
ويعد تقرير المنظمة حدثاً مهماً سنوياً منذ عام 1980، لكنها المرة الأولى التي تقدم فيها توصيات توجيهية.
ومن بين التوصيات دعوة إسرائيل إلى إعادة فتح سوق عملها، وأن تلعب منظمة العمل الدولية دوراً في إنعاش غزة بالمساعدة في إيجاد فرص عمل وخطط حماية اجتماعية للعمال.

منظمة العمل الدولية
فلسطين
إسرائيل
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