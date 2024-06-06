تحذيرات من احتمال تفشي «الكوليرا» في غزة

غزة (الاتحاد)

توالت التحذيرات الأممية من مخاطر انتشار الأوبئة وخصوصاً «الكوليرا» في قطاع غزة في ظل شح المياه النظيفة والحرارة المرتفعة، وسط تأكيدات على أن غالبية أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد وأن 25 ألف مريض وجريح بحاجة للعلاج خارج القطاع.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، من احتمال تفشي الكوليرا في قطاع غزة في ظل شح المياه النظيفة والحرارة المرتفعة.

وأوضحت «الأونروا» في منشور على منصة «إكس» أنه «مع الحد الأدنى من إمكانية الحصول على المياه النظيفة في قطاع غزة واستمرار حرارة الصيف القاسية، هناك خطر تفشي الأمراض والجفاف».

وأضافت الوكالة أن «هناك مخاوف حقيقية من احتمال تفشي الكوليرا بغزة، ما يزيد من تدهور الظروف المعيشية اللاإنسانية».

واختتمت «الأونروا» بالقول، إن «سكان غزة بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري».

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، أن 25 ألف مريض وجريح في القطاع بحاجة للعلاج بالخارج ولم يتمكنوا من السفر خلال العدوان الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة في بيان: «25 ألف مريض وجريح بحاجة للعلاج بالخارج خلال العدوان ولم يتمكنوا من ذلك، بنسبة تصل إلى 80.5 بالمئة من إجمالي الحالات».

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى والجرحى الذين تمكنوا من السفر للعلاج بالخارج بلغ نحو 4895 فقط، بنسبة بلغت نحو 19.5 بالمئة من إجمالي أعداد المرضى والجرحى.

ومنذ إغلاق معبر رفح البري الحدودي مع مصر، إثر سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو الماضي بالتزامن مع بدء عملية عسكرية برية في مدينة رفح، لم يتمكن أي مريض أو جريح من الخروج من قطاع غزة، وفق تصريحات سابقة للوزارة.

إلى ذلك، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن 9 من بين كل 10 أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي.

وذكرت المنظمة في بيان، أن «أشهراً من الأعمال القتالية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي في غزة ما أدى إلى عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم».

وذكرت أن «البيانات التي تم جمعها في الفترة ما بين ديسمبر 2023 وأبريل 2024 كشفت أن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ أكتوبر الماضي يعانون من فقر غذائي حاد، ما يعني أنهم يتغذون على مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم للبقاء على قيد الحياة».