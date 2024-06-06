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إسبانيا تعلن انضمامها لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس
7 يونيو 2024 01:04

مدريد (الاتحاد)

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أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمس، انضمام بلاده إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 
وقال ألباريس في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإسبانية إن «إسبانيا تتخذ تلك الخطوة حتى يعود السلام إلى غزة والشرق الأوسط»، لافتاً إلى ضرورة دعم المحكمة واحترام إجراءاتها الاحترازية. 
وأضاف أن «إسبانيا بنت قرارها على أساس العمليات العسكرية المستمرة في رفح والعقبات التي تعترض المساعدات الإنسانية وتدمير البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية». 

إسبانيا
جنوب أفريقيا
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غزة
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قطاع غزة
حرب غزة
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خوسيه مانويل ألباريس
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