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مستوطنون متطرفون يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

جنود إسرائيليون في باحات الحرم القدسي (أرشيفية)
7 يونيو 2024 01:04

القدس المحتلة (الاتحاد)

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اقتحم مستوطنون متطرفون أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.
وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، أن نحو 150 مستوطناً اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته، وذلك بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات واسعة، تنفذها القوات الإسرائيلية في أحياء القدس المحتلة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، وأغلقت عدة طرق فيها، بهدف السماح للمستوطنين بتنظيم مسيرات في شوارع القدس.
وأمس الأول، اقتحم أحد الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفون، المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
كما اعتدى مجموعة من المستوطنين المتطرفين على فلسطينيين وصحافيين في مدينة القدس.

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