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ليبيا.. تَوافق على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات

ليبيا.. تَوافق على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات
7 يونيو 2024 01:04

حسن الورفلي (بنغازي)

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اتفق أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية الصادرة عن لجنة «6+6»، مؤكدِين دعمهم لجهود البعثة الأممية لدى ليبيا من أجل الإعداد للملتقى الموسع الثاني للبرلمان ومجلس الدولة خلال الأيام المقبلة، والذي يهدف للتسريع بإطلاق وتنفيذ خارطة طريق متفق عليها، بحسب ما أكده مصدر ليبي لـ«الاتحاد».
وأكد المشاركون من البرلمان ومجلس الدولة وممثلي تنسيقيات الأحزاب والحركات الوطنية في مصراتة على توسيع المشاورات على كل جغرافيا ليبيا وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإطلاق عملية سياسية تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للبدء في توحيد المؤسسات الوطنية والسلطة التنفيذية لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات.
وانعقد اجتماع أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين بحضور ممثلي التنسيقات في مدينة مصراتة، أمس، استكمالاً لمساعي تحقيق التوافق، وتأكيداً على أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمضي نحو تشكيل حكومة انتخابات مصغرة.

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