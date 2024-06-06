مجلس التعاون يؤكد دعمَه الحلَّ السياسي الشامل للأزمة اليمنية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، دعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وجاء ذلك خلال استقبال البديوي لوزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن الدكتور شائع الزنداني في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وشدد البديوي على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44 والذي تضمن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وجدد الأمين العام دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات التي يشهدها اليمن وتأثير العمليات الحوثية في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية.