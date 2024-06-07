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الولايات المتحدة تحتفل بالذكرى السنوية الـ80 ليوم النصر

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يحضر مراسم إحياء الذكرى الثمانين ليوم النصر
7 يونيو 2024 10:44

احتفلت الولايات المتحدة، أمس بالذكرى السنوية الثمانين ليوم النصر. ووصف أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، في بيانه بهذه المناسبة، هذا الاحتفال بأنه لحظة محورية في التاريخ الأميركي المشترك، يتردد صداها بعمق في نفوس الأميركيين وحلفائهم والعالم أجمع.  

وقال: "إننا في هذا اليوم نكرم الشجاعة والتضحية الاستثنائيتين لأولئك الذين قاتلوا في الخطوط الأمامية من أجل الحرية وأولئك الذين دعموهم من بعيد، ولقد صمدت الروابط التي تشكلت على شواطئ نورماندي لثمانية عقود، وتطورت إلى تحالفات تدعم أمننا الجماعي ودفاعنا عن الديموقراطية اليوم. إننا نعرب عن امتناننا العميق للشعب الفرنسي الذي حافظ على ذكرى يوم النصر بتفانٍ وإخلاص لا يتزعزعان".


وأكد الوزير بلينكن أن الولايات المتحدة وهي تستعد لاستضافة قمة حلف الناتو في واشنطن العاصمة خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل، تتذكر الأهمية الدائمة لحلفها، لما يواجهه أعضاؤه معًا من تحديات متجددة للحرية والديمقراطية، لافتا إلى أن هذه التحديات أحيت روح التعاون والهدف المشترك الذي أدى إلى هذه الانتصارات.

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 واختتم وزير الخارجية الأميركي: "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الثمانين ليوم النصر، فإننا نواجه المستقبل معًا بشجاعة وتصميم".

تجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية دول الناتو يجتمعون بشكل غير رسمي مرة واحدة سنويًا في إحدى الدول الحليفة لمناقشة الاستعدادات للقمة السنوية، وستعقد القمة المقبلة في واشنطن.

 

المصدر: وام
الولايات المتحدة
واشنطن
أنتوني بلينكن
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