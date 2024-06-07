ماكرون يرحب بزيلينسكي في قصر الإليزيه

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه اليوم الجمعة، خلال زيارته الرسمية لفرنسا. ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي أولا وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو ثم يزور شركة «كيه إن دي إس» للصناعات الدفاعية في فرساي.

وأعلن قصر الإليزيه أن الشركة تعتزم تأسيس منشأة إنتاج أسلحة في أوكرانيا نفسها لدعم دفاع البلاد عن نفسها .

وتشمل محطات أخرى لزيلينسكي زيارة الجمعية الوطنية صباح اليوم حيث يعتزم الرئيس الأوكراني إلقاء خطاب بحضور النواب.

كما من المتوقع أن تستقبله عمدة باريس آن هيدالجو في مبنى البلدية. ووصل زيلينسكي إلى فرنسا أمس الخميس وشارك في إحياء الذكرى الـ 80 لإنزال قوات الحلفاء في نورمادي في الحرب العالمية الثانية.

وأعلن ماكرون في وقت سابق أنه يرغب في التعليق على مسألة الإرسال المحتمل لمدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا في هذا الوقت.

وليس هناك برامج تدريب من هذا القبيل حتى الآن رسمياً. ولم يتضح بعد ما إذا كانت فرنسا ستقرر بالفعل اتخاذ خطوة من هذا القبيل بمفردها أم إلى جانب شركاء.