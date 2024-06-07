الجمعة 7 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون يرحب بزيلينسكي في قصر الإليزيه

ماكرون يرحب بزيلينسكي في قصر الإليزيه
7 يونيو 2024 12:22

 يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه اليوم الجمعة، خلال زيارته الرسمية لفرنسا. ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي أولا وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو ثم يزور شركة «كيه إن دي إس» للصناعات الدفاعية في فرساي.
 وأعلن قصر الإليزيه أن الشركة تعتزم تأسيس منشأة إنتاج أسلحة في أوكرانيا نفسها لدعم دفاع البلاد عن نفسها .
 وتشمل محطات أخرى لزيلينسكي زيارة الجمعية الوطنية صباح اليوم حيث يعتزم الرئيس الأوكراني إلقاء خطاب بحضور النواب.
 كما من المتوقع أن تستقبله عمدة باريس آن هيدالجو في مبنى البلدية. ووصل زيلينسكي إلى فرنسا أمس الخميس وشارك في إحياء الذكرى الـ 80 لإنزال قوات الحلفاء في نورمادي في الحرب العالمية الثانية.
 وأعلن ماكرون في وقت سابق أنه يرغب في التعليق على مسألة الإرسال المحتمل لمدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا في هذا الوقت.
 وليس هناك برامج تدريب من هذا القبيل حتى الآن رسمياً. ولم يتضح بعد ما إذا كانت فرنسا ستقرر بالفعل اتخاذ خطوة من هذا القبيل بمفردها أم إلى جانب شركاء. 

أخبار ذات صلة
بايدن يلتقي زيلينسكي في فرنسا
بايدن وزيلينسكي وماكرون يناقشون «احتياجات أوكرانيا»
المصدر: د ب أ
إيمانويل ماكرون
فولوديمير زيلينسكي
آخر الأخبار
«جوهرة ليفركوزن» يشعل الصراع بين برشلونة والريال
الرياضة
«جوهرة ليفركوزن» يشعل الصراع بين برشلونة والريال
اليوم 14:30
كيف يمكن تقليص الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات؟
الترفيه
كيف يمكن تقليص الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات؟
اليوم 14:10
«البندقية» تصوب الهدف نحو «الظنة» في بطولة حمدان بن زايد للرماية
الرياضة
«البندقية» تصوب الهدف نحو «الظنة» في بطولة حمدان بن زايد للرماية
اليوم 14:00
الإمارات تشارك في قمة المدن العالمية بسنغافورة
علوم الدار
الإمارات تشارك في قمة المدن العالمية بسنغافورة
اليوم 13:50
رائدا «ستارلاينر» يدخلان محطة الفضاء الدولية
الترفيه
رائدا «ستارلاينر» يدخلان محطة الفضاء الدولية
اليوم 13:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©