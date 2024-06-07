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أول إضراب للعاملين في سامسونغ في كوريا الجنوبية

أول إضراب للعاملين في سامسونغ في كوريا الجنوبية
7 يونيو 2024 14:46

نظّم عاملون في شركة التكنولوجيا العملاقة سامسونغ إليكترونيكس في كوريا الجنوبية الجمعة أول إضراب عن العمل في الشركة، حسبما أفاد وكالة فرانس برس رئيس أكبر نقابة تمثّل عشرات الآلاف منهم.
وتعدّ سامسونغ إلكترونيكس واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للهواتف الذكية في العالم، وأيضاً من الشركات الوحيدة على مستوى العالم التي تنتج شرائح ذاكرة متطوّرة تُستخدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك أجهزة الذكاء الاصطناعي المتطوّرة.
وتخوض إدارة الشركة التي تعدّ أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، مفاوضات مع النقابة بشأن الأجور منذ يناير، لكنّ الجانبين فشلا في إيجاد حلول.
وقالت الشركة في بيان إنّه «لن يكون هناك تأثير على أنشطة الإنتاج والأعمال». ويشارك في الإضراب موظفو المقر العام للمجموعة وليس العمال في خطوط الإنتاج، كما يستمر ليوم واحد.
ويعدّ هذا الإضراب الأول لعمّال شركة التكنولوجيا العملاقة.

 

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