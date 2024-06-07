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مقتل 4 طلاب غرقاً في نهر شمال غرب روسيا

مقتل 4 طلاب غرقاً في نهر شمال غرب روسيا
7 يونيو 2024 16:12

لَقيَ أربعة طلاب هنود حتفهم هذا الأسبوع غرقاً في نهر فيليكي نوفغورود في شمال غرب روسيا، على ما أفادت السلطات المحلية.
وأوضح المكتب المحلي للجنة التحقيق الروسية المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في البلاد، في بيان الجمعة «أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الطلاب كانوا يسبحون (...) في منطقة محظورة» في نهر فولكوف على مسافة قريبة من شاطئ المدينة.
وتابع «عندما جرف التيار اثنين منهم، سارع الاثنان الآخران لإنقاذهما، لكنّ الأربعة غرقوا بعد وقت وجيز».
وأشار إلى أنّ غواصي الإنقاذ عثروا على الجثة الأولى بعد يوم من الحادثة التي وقعت الثلاثاء، فيما انتُشلت جثة ثانية من المياه الجمعة.
وأكّد أن أعمال البحث عن الجثتين الأخريين مستمرة.
وأوضح حاكم منطقة نوفغورود أندريه نيكيتين، أنّ الطلاب الأربعة هنود وكانوا يتخصصون في الجامعة المحلية.
وكتب عبر منصة تلغرام الثلاثاء «بحسب المعلومات الأولية، غرق أربعة طلاب هنود يدرسون في جامعة نوفغورود».
وأوردت وسائل إعلام روسية أنّ أعمار الطلاب تتراوح بين 18 و20 عاماً وكانوا يتخصصون في الطب.

 

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