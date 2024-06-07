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بايدن يلتقي بزيلينسكي في باريس

بايدن يلتقي بزيلينسكي في باريس
7 يونيو 2024 17:26

 قال الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال محادثات بينهما اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس إن واشنطن «لن تنسحب» بعيدا عن الأزمة التي تواجهها أوكرانيا.
 واعتذر الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن التأخر الأميركي الطويل في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف. 
وقال بايدن خلال اجتماع مع زيلينسكي في باريس، اليوم الجمعة، إنه يريد «الاعتذار» عن التأجيل المستمر منذ شهور لحزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار، وقد مررها الكونجرس أخيراً أواخر أبريل الماضي.
 وألقى الرئيس الأميركي باللائمة على بعض أعضاء الكونجرس «المحافظين بشدة». وقال بايدن لزيلينسكي خلال تصريحات متبادلة أمام الصحفيين «لن أتخلى عنكم». وشارك زيلينسكي وبايدن أمس الخميس، في إحياء الذكرى الثمانين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي بفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. وألقى زيلينسكي كلمة أمام البرلمان الفرنسي صباح اليوم.

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المصدر: وكالات
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