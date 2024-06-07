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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
7 يونيو 2024 17:32

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

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وذكر المركز ــ في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة ــ أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:01 والمد الثاني عند الساعة 01:38 والجزر الأول عند الساعة 08:35 والجزر الثاني عند الساعة 19:21، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثاني عند الساعة 22:19 والجزر الأول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة 05:16.

المصدر: وام
الطقس
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