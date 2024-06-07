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روسيا تعلن تحقيق تقدم في جبهة القتال

عجوز تتفقد منزلها المدمر في دونيتسك
7 يونيو 2024 18:07

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، السيطرة على قرية "باراسكوفييفكا" في منطقة دونيتسك حيث تحقق القوات الروسية تقدما في مواجهة الجيش الأوكراني.
وسيطرت موسكو على عشرات البلدات في شرق أوكرانيا هذا العام.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "خلال الأسبوع الماضي، حسّنت وحدات من المجموعة الجنوبية مواقعها على طول خط المواجهة وسيطرت على بلدة باراسكوفييفكا".
وتقع هذه البلدة على مسافة نحو 25 كيلومترا جنوب غرب مدينة دونيتسك.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن أعنف المعارك تدور في منطقة دونيتسك.

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المصدر: وكالات
روسيا
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